Пользователи Twitter раскритиковали фон дер Ляйен за ее пост о России

Слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о годовщине голодомора вызвали возмущение у пользователей Twitter. Об этом сообщает РИА Новости.

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В день памяти голодомора глава ЕК призвала обеспечить глобальную продовольственную безопасность совместно с Украиной и заявила, что спустя 90 лет Москва якобы «снова использует продовольствие как оружие».

В ответ на пост фон дер Ляйен пользователи Twitter раскритиковали ее, обвинив политика в лицемерии из-за преследования исключительно европейских интересов в ущерб оказанию помощи нуждающимся странам в Африке, Азии и Латинской Америке.

Один из комментаторов заявил, что глава ЕК «помешалась» на президенте РФ Владимире Путине и Украине, а также указал, что фон дер Ляйен в первую очередь нужно думать о Европе.

«Если бы Россия якобы использовала продовольствие в качестве оружия, как вы заявляете, все порты были бы заблокированы. Однако Россия напротив разрешила передвижение кораблей, перевозящих зерно. Если вы продолжите в том же духе, то люди перестанут доверять вашим словам», — заявил другой пользователь Twitter.

Еще один читатель главы ЕК отметил, что Россия выступала за поставки зерна в страны Африки через ЕС бесплатно , однако европейские лидеры, по его мнению, сами не позволили реализовать этот план.