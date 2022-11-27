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12 минут назад

Энергетический кризис угрожает европейской демократии

Майк Габриелян

Разразившийся энергетический кризис угрожает европейской демократии. Чрезвычайная ситуация может наступить через несколько недель.

Чрезвычайная ситуация может наступить в ЕС уже через несколько недель
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом в интервью Il Sole24Ore предупредил один из влиятельнейших бизнесменов Италии Марко Тронкетти Провера.

«Если Европа потеряет свою экономическую конкурентоспособность, она поставит под угрозу свою модель благосостояния. А история учит нас, что это зачастую означает риск для демократии», - заявил Тронкетти.

По его словам, первейшая проблема для Европы сейчас — энергетическая. Из-за этого европейские компании теряют конкурентоспособность.

«Чрезвычайная ситуация - это дело нескольких недель. Мы теряем контракты. Если не будет немедленной реакции на энергетический кризис, мы потеряем все, что было построено в Европе за последние десятилетия», - предупредил бизнесмен.

Эксперт отметил, что как и в случае с пандемией, этот кризис «может оказаться прекрасной возможностью». Необходимо только «открыть глаза и привести в действие политическую волю».

«Нет ничего постыдного в том, чтобы защищать свои экономические интересы. Напротив, постыдно не защищать их. Эта защита - приоритет, только она позволяет сохранить преемственность демократии», - подытожил Тронкетти.

Тронкетти Провера - вице-президент и генеральный директор группы Pirelli.

Ранее бывший премьер Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди в статье для газеты Il Messaggero написал, что из-за энергетического кризиса между ЕС и США может начаться коммерческая война.

В мире,Романо Проди,Еврокомиссия,ЕС,
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