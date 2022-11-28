США сняли часть санкций с Венесуэлы

Вашингтон снимает часть санкций с Венесуэлы, чтобы ослабить напряжение на глобальном энергетическом рынке. Об этом сообщает The Washington Post.
Крупнейшей интегрированной энергетической компании США Chevron разрешено снова работать в Венесуэле, но при условии, что вся добытая нефть будет направляться только в США.
А Венесуэла сможет воспользоваться средствами от продажи нефти только для погашения своих кредитов в Штатах.
Ранее «СП» писала, что официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на обращение Европы к Сербии. Европейские политики предлагают присоединиться к санкциям против России и признать независимость Косово.