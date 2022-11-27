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8 минут назад

Виктор Орбан заявил, что Европе нужна суверенная Украина

Ura.Ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что Россия может угрожать Европе, тем самым он вступился за Украину. Об этом рассказали в пресс-службе премьера.

Премьер Венгрии неожиданно вступился за Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Европа едина в своих целях. И главное, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина», — приводит его слова венгерское издание 24.hu, ссылаясь на пресс-службу.

Сам премьер-министр выступал на международной конференции в Панаме в формате видеосвязи, уточняет MK.

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Ранее сообщалось, что Венгрия выделит Украине 187 млн евро из своего бюджета в 2023 году. При этом Орбан заявлял, что санкционная политика Евросоюза в отношении России подталкивает сообщество к войне. Кроме того, в МИД Венгрии заявляли, что Евросоюз не должен превращаться в «займсоюз», говоря о предоставлении помощи Украине, сообщает Pravda.Ru.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели заключаются в защите мирного населения Донбасса и демилитаризации страны. США и другие западные страны оказывают поддержку Украине и вводят санкции против РФ.

В мире,Виктор Орбан,Владимир Путин,ЕС,
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