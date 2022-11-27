Премьер Венгрии неожиданно вступился за Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что Россия может угрожать Европе, тем самым он вступился за Украину. Об этом рассказали в пресс-службе премьера.

«Европа едина в своих целях. И главное, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина», — приводит его слова венгерское издание 24.hu, ссылаясь на пресс-службу.

Сам премьер-министр выступал на международной конференции в Панаме в формате видеосвязи, уточняет MK.

Ранее сообщалось, что Венгрия выделит Украине 187 млн евро из своего бюджета в 2023 году. При этом Орбан заявлял, что санкционная политика Евросоюза в отношении России подталкивает сообщество к войне. Кроме того, в МИД Венгрии заявляли, что Евросоюз не должен превращаться в «займсоюз», говоря о предоставлении помощи Украине, сообщает Pravda.Ru.