Британские СМИ рассказали, чем болела Елизавета II

В последние месяцы жизни королева Великобритании Елизавета II предположительно боролась с множественной миеломой, для которой характерно поражение костного мозга. Об этом пишет газета Independent со ссылкой на книгу телеведущего Гайлса Брандрета, друга королевской семьи.

Отмечается, что в официальных источниках причиной смерти королевы указывается ее преклонный возраст.

Брандрет рассказал в своей книге «Елизавета: интимный портрет», что слышал о тяжелом заболевании, постигшем государыню. По его данным, у королевы «была некая форма миеломы – рака костного мозга».

Писатель пояснил, что при этом заболевании наблюдается усталость, потеря веса, проблемы с передвижением. Именно об этих симптомах нередко говорили близкие к королеве люди в течение последнего года ее жизни, добавил он.