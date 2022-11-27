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11 минут назад

Independent: Елизавета II боролась с множественной миеломой

Илья Родин

В последние месяцы жизни королева Великобритании Елизавета II предположительно боролась с множественной миеломой, для которой характерно поражение костного мозга. Об этом пишет газета Independent со ссылкой на книгу телеведущего Гайлса Брандрета, друга королевской семьи.

Британские СМИ рассказали, чем болела Елизавета II
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в официальных источниках причиной смерти королевы указывается ее преклонный возраст.

Брандрет рассказал в своей книге «Елизавета: интимный портрет», что слышал о тяжелом заболевании, постигшем государыню. По его данным, у королевы «была некая форма миеломы – рака костного мозга».

Писатель пояснил, что при этом заболевании наблюдается усталость, потеря веса, проблемы с передвижением. Именно об этих симптомах нередко говорили близкие к королеве люди в течение последнего года ее жизни, добавил он.

По его словам, от множественной миеломы нередко страдают пожилые люди.

В мире,Общество,Елизавета II,
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