СБУ устроила новые обыски в храме Украинской православной церкви

«При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений епархии для выявления запрещенных к обороту предметов и осуществляют проверку лиц на территории епархии относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государству», — сообщает управление на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).