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47 минут назад

В Польше назвали маловероятной возможность военного столкновения с Россией

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Признаков подготовки России к нападению на Польшу нет, заявил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

Власти Польши оценили возможность военного столкновения с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сигналов к тому, что Россия готовит военную агрессию в отношении Польши нет, рассказал он в интервью газете Il Messaggero. В республике считают, что попытки России затронуть территорию члена НАТО маловероятны.

Жарын при этом считает, что географическое положение и поддержка киевских властей делают страну мишенью для гибридных угроз со стороны Москвы, передает РИА «Новости».

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Также он подчеркнул, что на данный момент нет предпосылок для установления мира на Украине, конфликт может длиться годами, но с возможными стратегическими перерывами.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев заявил, что, если Россия одержит победу на Украине, то проиграет вся Европа, поэтому сегодня нельзя медлить с помощью.

В мире,Матеуш Моравецкий,НАТО,
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