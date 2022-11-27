Власти Польши оценили возможность военного столкновения с Россией

Признаков подготовки России к нападению на Польшу нет, заявил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

Сигналов к тому, что Россия готовит военную агрессию в отношении Польши нет, рассказал он в интервью газете Il Messaggero. В республике считают, что попытки России затронуть территорию члена НАТО маловероятны.

Жарын при этом считает, что географическое положение и поддержка киевских властей делают страну мишенью для гибридных угроз со стороны Москвы, передает РИА «Новости».

Также он подчеркнул, что на данный момент нет предпосылок для установления мира на Украине, конфликт может длиться годами, но с возможными стратегическими перерывами.