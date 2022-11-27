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44 минуты назад

Фото с Байденом, заглянувшим в окно к девочкам, сравнили с фильмом ужасов

Деловая газета "Взгляд"

Президент США Джо Байден во время рабочей поездки на остров Нантакет заглянул в окно к девочкам, и сфотографировался с ними, сообщили СМИ.

Фото с заглянувшим в окно к детям Байденом сравнили с фильмом ужасов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

New York Post пишет, что во время прогулки глава Белого дома услышал голоса детей, остановился как вкопанный и заглянул в окно к девочкам. После того, как удивленные дети увидели главу Белого дома в своем окне, они сделали совместное селфи.

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Снимки Байденом были опубликованы в соцсети. В комментариях люди провели параллель с фильмом «Тишина» (2016) режиссера Майка Флэнегана, подчеркнув, что Байдену не следовало пугать девочек. Некоторые комментаторы назвали фото «жуткими, передает Газета.Ru.

«Как в фильме ужасов. Кто-нибудь, спасите детей» – написал один из комментаторов.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден готовится к проведению ежегодной оценки здоровья, позже обнародуют результаты, но пока американский лидер в хорошем состоянии.

В мире,Майк Флэнеган,Джозеф Байден,
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