Фото с заглянувшим в окно к детям Байденом сравнили с фильмом ужасов

Президент США Джо Байден во время рабочей поездки на остров Нантакет заглянул в окно к девочкам, и сфотографировался с ними, сообщили СМИ.

New York Post пишет, что во время прогулки глава Белого дома услышал голоса детей, остановился как вкопанный и заглянул в окно к девочкам. После того, как удивленные дети увидели главу Белого дома в своем окне, они сделали совместное селфи.

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Снимки Байденом были опубликованы в соцсети. В комментариях люди провели параллель с фильмом «Тишина» (2016) режиссера Майка Флэнегана, подчеркнув, что Байдену не следовало пугать девочек. Некоторые комментаторы назвали фото «жуткими, передает Газета.Ru.

«Как в фильме ужасов. Кто-нибудь, спасите детей» – написал один из комментаторов.