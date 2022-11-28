Спустя три дня снижения дефицит электроэнергии на Украине вновь начал расти. Об этом сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале со ссылкой на данные «Укрэнерго».

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters Vladyslav Sodel / Reuters

«В Украине стремительно растет дефицит электроэнергии, сообщает Укрэнерго. Сегодня он составляет 27 процентов, а вчера был 20 процентов», — сообщило издание.

По этой причине во всех областях страны вводят аварийные отключения электричества. При этом до 27 ноября процент нехватки постоянно снижался с 30 процентов три дня подряд.