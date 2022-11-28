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19 минут назад

Дефицит электроэнергии на Украине вновь начал расти

Lenta.ruиещё 2

Спустя три дня снижения дефицит электроэнергии на Украине вновь начал расти. Об этом сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале со ссылкой на данные «Укрэнерго».

Дефицит электроэнергии на Украине вновь начал расти
Фото:  Vladyslav Sodel / Reuters Vladyslav Sodel / Reuters

«В Украине стремительно растет дефицит электроэнергии, сообщает Укрэнерго. Сегодня он составляет 27 процентов, а вчера был 20 процентов», — сообщило издание.

По этой причине во всех областях страны вводят аварийные отключения электричества. При этом до 27 ноября процент нехватки постоянно снижался с 30 процентов три дня подряд.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинские власти стараются восстановить инфраструктуру страны, однако населению города нужно готовиться к тому, что отключения электроэнергии могут продлиться до весны

В мире,СВО,Виталий Кличко,
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