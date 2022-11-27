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26 минут назад

Генсек НАТО рассказал о последствиях поддержки Украины

Илья Родин

Коллективному Западу приходится платить высокую цену за помощь Киеву, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он добавил, что продолжать поддержку Украины все же необходимо. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Welt am Sonntag.

Генсек НАТО рассказал о последствиях поддержки Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Столтенберг признал, что рост цен в продуктовых магазинах и высокие счета за коммунальные услуги наносят тяжелый удар по многим домохозяйствам в Европе. Вместе с тем, уточнил генсек, необходимо продолжать оказывать поддержку Киеву.

Глава НАТО отметил, что на европейском уровне решающее значение имеют поставки украинским военным вооружений и техники со стороны Берлина.

Международное сообщество должно увеличивать помощь Киеву, это «поможет украинцам отстоять свое право на самооборону», пояснил Столтенберг.

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Глава альянса заметил, что военная поддержка позволит усилить позиции Украины за столом переговоров. Таким образом, резюмировал он, «лучший способ поддержать мир - поддержать Украину».

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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