Генсек НАТО рассказал о последствиях поддержки Украины

Коллективному Западу приходится платить высокую цену за помощь Киеву, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он добавил, что продолжать поддержку Украины все же необходимо. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Welt am Sonntag.

Столтенберг признал, что рост цен в продуктовых магазинах и высокие счета за коммунальные услуги наносят тяжелый удар по многим домохозяйствам в Европе. Вместе с тем, уточнил генсек, необходимо продолжать оказывать поддержку Киеву.

Глава НАТО отметил, что на европейском уровне решающее значение имеют поставки украинским военным вооружений и техники со стороны Берлина.

Международное сообщество должно увеличивать помощь Киеву, это «поможет украинцам отстоять свое право на самооборону», пояснил Столтенберг.