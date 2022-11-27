Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

Воздушную тревогу объявили в воскресенье, 27 ноября, в четырех областях Украины, в том числе в Днепропетровской и Кировоградской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения официального украинского ресурса для информирования населения.

«Сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях», — уточняется в публикации.

Кроме того, тревога была слышна в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.