Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

Воздушную тревогу объявили в воскресенье, 27 ноября, в четырех областях Украины, в том числе в Днепропетровской и Кировоградской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения официального украинского ресурса для информирования населения.
«Сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях», — уточняется в публикации.
Кроме того, тревога была слышна в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.
С 10 октября Вооруженные силы (ВС) РФ наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это стало ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял Владимир Путин.