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12 минут назад

Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

Газета.Ru

Воздушную тревогу объявили в воскресенье, 27 ноября, в четырех областях Украины, в том числе в Днепропетровской и Кировоградской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения официального украинского ресурса для информирования населения.

Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях», — уточняется в публикации.

Кроме того, тревога была слышна в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

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С 10 октября Вооруженные силы (ВС) РФ наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это стало ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял Владимир Путин.

В мире,СВО,Владимир Путин,
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