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59 минут назад

В Китае выявили рекордное число заболевших COVID-19 четвертый день подряд

Газета.Ru

В Китае за 26 ноября выявили рекордное число заболевших COVID-19 — 39 791 нового случая. Максимальное число зараженных фиксируется уже четвертый день подряд, следует из данных на сайте Национального комитета здравоохранения КНР.

В Китае выявили рекордное число заболевших COVID-19
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Количество заболевших, у которые проявились симптомы коронавируса, составило 3 709 человек, у остальных 36 082 зараженных COVID-19 не проявились симптомы.

Днем ранее количество заболевших в КНР составило 39 506 новых случаев.

Была также зарегистрирована одна смерть. Общее число погибших в результате коронавируса в КНР достигло 5 233 человек.

25 ноября сообщалось, что в Китае было выявлено 33 тыс. случаев коронавируса.

Из Китая движется новая волна коронавируса

Рекорды заболеваемости COVID-19 в КНР стали обновляться с 24 ноября. До этого предыдущий максимум зараженных за сутки был зафиксирован 14 апреля.

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