Обладать сильнейшими в мире ядерными силами: Ким Чен Ын назвал цель КНДР

КНДР планирует обладать самыми могущественными ядерными силами в мире, чтобы «защищать достоинство и суверенитет народа и государства». Такое заявление сделал лидер страны Ким Чен Ын в связи с повышением руководителей и ученых из оборонной научно-исследовательской области в военных званиях, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как говорится в публикации, глава Северной Кореи считает главной целью своего государства построение ядерных вооруженных сил, которые обеспечат народу и суверенитету КНДР надежную защиту. Конечная цель — обладать «абсолютной силой», самой могущественной армией в мире, добавил Ким Чен Ын.

Он выразил благодарность ученым в области обороны, которые недавно закончили усовершенствование МБР нового типа «Хвасон-17». Эта разработка, по мнение северокорейского лидера, обеспечила стране «поразительный скачок» в развитии ядерных вооружений.