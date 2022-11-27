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32 минуты назад

Цель КНДР — обладать сильнейшими в мире ядерными силами, заявил Ким Чен Ын

Елена Прошина

КНДР планирует обладать самыми могущественными ядерными силами в мире, чтобы «защищать достоинство и суверенитет народа и государства». Такое заявление сделал лидер страны Ким Чен Ын в связи с повышением руководителей и ученых из оборонной научно-исследовательской области в военных званиях, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Обладать сильнейшими в мире ядерными силами: Ким Чен Ын назвал цель КНДР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в публикации, глава Северной Кореи считает главной целью своего государства построение ядерных вооруженных сил, которые обеспечат народу и суверенитету КНДР надежную защиту. Конечная цель — обладать «абсолютной силой», самой могущественной армией в мире, добавил Ким Чен Ын.

Он выразил благодарность ученым в области обороны, которые недавно закончили усовершенствование МБР нового типа «Хвасон-17». Эта разработка, по мнение северокорейского лидера, обеспечила стране «поразительный скачок» в развитии ядерных вооружений.

Ким Чен Ын подчеркнул, что «Хвасон-17» доказывает всему миру решимость КНДР к достижению цели по построению самой могущественной армии в мире. Он выразил уверенность, что КНДР наглядно демонстрирует всему миру свой «огромный потенциал» и «очертания непобедимого будущего».

В мире,Чен Ким,
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