"Он коррумпированный украинский диктатор": СМИ США о Зеленском

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон подверг президента Украины Владимира Зеленского критике за постоянное выпрашивание денег у Вашингтона, назвав его «коррумпированным украинским диктатором».

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Ведущий подчеркнул, что Зеленский не просто просит денег у американского конгресса, а настойчиво их требует.

«Вы знаете этого парня? Кто этот парень? В действительности он коррумпированный украинский диктатор, требующий от нас деньги», — сказал Карлсон.