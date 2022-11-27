СМИ: США должны приструнить Зеленского во избежание войны НАТО и РФ

США не должны давать президенту Украины Владимиру Зеленскому много свободы для принятия решений, чтобы не допустить распространения конфликта между Североатлантическим альянсом (НАТО) и Россией. Об этом заявил бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в своей статье для The American Conservative (ТАС).

Фото: Официальный сайт президента Украины Официальный сайт президента Украины

«Обман Зеленского с ракетами усиливает необходимость смены американского курса. Он сделал все возможное, чтобы посредством ошибки своих военных втянуть НАТО в вооруженное противостояние», — пишет Рональд Рейган Дуг Бэндоу.

По его мнению, США и их союзникам нужно срочно принять необходимые меры, чтобы помешать распространению конфликта НАТО и РФ. «Зеленский уже попытался втянуть НАТО в прямую войну с Россией и наверняка сделает это снова, что не в интересах Америки и всего мира», констатировал автор.

Ранее генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков написал в своем telegram-канале, что Зеленский придумал, как напрямую втянуть НАТО в войну с Россией. По его словам, для этого он планирует использовать главного союзника РФ. В альянсе заявляли, что не собираются защищать Украину, но в помощи стране не откажут.