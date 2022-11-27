Экс-депутат Рады Кива: любой преемник Зеленского согласится на мирные переговоры с РФ

«Тот, кто придет следующий к власти, или получит возможность контроля над территорией [Украины], все равно будет более договорено способной, чем сегодняшний Зеленский», — сказал Илья Кива в беседе с НТВ. Видеозапись об этом опубликована в его telegram-канале. По его словам, Украина не является монолитом, в стране есть разрозненные группы, которые ведут борьбу за власть и желают «снести режим Зеленского». Он призвал углубить и усилить это противостояние внутри Украины.