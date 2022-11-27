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13 минут назад

Экс-депутат Рады Кива: любой преемник Зеленского согласится на мирные переговоры с РФ

Ura.Ru

Любой преемник президента Украины Владимира Зеленского согласится на мирные переговоры с Россией. Сегодня в Киеве есть разрозненные группы, которые ведут борьбу за власть. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Экс-депутат Рады Кива: любой преемник Зеленского согласится на мирные переговоры с РФ
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

«Тот, кто придет следующий к власти, или получит возможность контроля над территорией [Украины], все равно будет более договорено способной, чем сегодняшний Зеленский», — сказал Илья Кива в беседе с НТВ. Видеозапись об этом опубликована в его telegram-канале. По его словам, Украина не является монолитом, в стране есть разрозненные группы, которые ведут борьбу за власть и желают «снести режим Зеленского». Он призвал углубить и усилить это противостояние внутри Украины.

Ранее Кива заявлял, что Зеленский затягивает вооруженный конфликт на Украине, так как боится ответственности перед украинским народом. Спецоперация России на Украине была объявлена 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что принял такое решение для помощи жителям Донбасса. Стороны конфликта уже пытались урегулировать вопрос мирным путем, но не пришли к единому согласию. Власти РФ не раз заявляли, что готовы обсудить сложившуюся ситуацию на Украине и прийти к единому решению, однако в Киеве не готовы сесть за стол переговоров.

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