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34 минуты назад

СМИ предупредили о «смертоносных» последствиях решений Байдена для Европы

News.ru

Курс президента США Джо Байдена по сдерживанию Китая идет в разрез с интересами стран Европы, где могут столкнуться со «смертоносными» последствиями американской политики. Такое мнение высказал Николас Винокур в статье для издания Politico. По мнению автора, американский президент заботится исключительно об интересах собственной страны, а в отношении к европейским союзникам демонстрирует «вежливое безразличие».

В решениях Байдена увидели «смертоносные» последствия для ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

От неожиданного вывода войск Вашингтона из Афганистана до трансатлантического конфликта по поводу продажи подводных лодок Австралии (AUKUS) и, теперь, растущей ссоры по поводу «Акта сокращения инфляции» <...> администрация Байдена снова и снова застает Европу врасплох, — написал Винокур.

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По его словам, у европейцев вызывает обеспокоенность такое поведение Вашингтона, который не советуется с союзниками и даже просто не информирует их о собственных планах. Автор отметил, что в основе политики Белого дома лежит «вежливое равнодушие», а основной целью является противостояние с Китаем. По утверждеию журналиста, в ЕС считают, что США заняли «идеальную позицию для высасывания инвестиций из Европы».

В статье также подчеркивается, что разработанный Вашингтоном законопроект по декарбонизации экономики, который должен позволить Штатам оторваться от КНР, потенциально способен превратиться для Европы в катастрофу. По мнению Винокура, на фоне энергетического кризиса экономика ряда стран ЕС уже находится на грани коллапса.

Закон, предусматривающий расширение галоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в США, президент Джо Байден подписал в августе текущего года. Документ получил название «Акт сокращения инфляции». В Европе отношение к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. назвали актом дискриминации и не исключли санкций, если Вашингтон не пересмотрит меры поддержки бизнеса, прописанные в новом законе.

Американский проект предполагает выделение $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей, а также еще $64 млрд на снижение цен на лекарства и медицинскую страховку. Также в 755-страничный документ вошла налоговая реформа, которая, по мысли авторов проекта, не только покроет все дополнительные расходы, но также снизит дефицит бюджета на $300 млрд. Нововведения, предположительно, заставят крупнейшие корпорации в стране платить федеральный налог на прибыль, устранят популярные у богатейших американцев способы ухода от налогобложения и при этом не увеличат нагрузку на зарабатывающих менее $400 тысяч.

В мире,Джозеф Байден,ЕС,
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