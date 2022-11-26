В решениях Байдена увидели «смертоносные» последствия для ЕС

Курс президента США Джо Байдена по сдерживанию Китая идет в разрез с интересами стран Европы, где могут столкнуться со «смертоносными» последствиями американской политики. Такое мнение высказал Николас Винокур в статье для издания Politico. По мнению автора, американский президент заботится исключительно об интересах собственной страны, а в отношении к европейским союзникам демонстрирует «вежливое безразличие».

От неожиданного вывода войск Вашингтона из Афганистана до трансатлантического конфликта по поводу продажи подводных лодок Австралии (AUKUS) и, теперь, растущей ссоры по поводу «Акта сокращения инфляции» <...> администрация Байдена снова и снова застает Европу врасплох, — написал Винокур.

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По его словам, у европейцев вызывает обеспокоенность такое поведение Вашингтона, который не советуется с союзниками и даже просто не информирует их о собственных планах. Автор отметил, что в основе политики Белого дома лежит «вежливое равнодушие», а основной целью является противостояние с Китаем. По утверждеию журналиста, в ЕС считают, что США заняли «идеальную позицию для высасывания инвестиций из Европы».

В статье также подчеркивается, что разработанный Вашингтоном законопроект по декарбонизации экономики, который должен позволить Штатам оторваться от КНР, потенциально способен превратиться для Европы в катастрофу. По мнению Винокура, на фоне энергетического кризиса экономика ряда стран ЕС уже находится на грани коллапса.

Закон, предусматривающий расширение галоговых субсидий на покупку электромобилей, собранных в США, президент Джо Байден подписал в августе текущего года. Документ получил название «Акт сокращения инфляции». В Европе отношение к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. назвали актом дискриминации и не исключли санкций, если Вашингтон не пересмотрит меры поддержки бизнеса, прописанные в новом законе.