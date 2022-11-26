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22 минуты назад

Кулеба рассказал о тайной помощи Украине

Ura.Ru

Украине тайно оказывают поддержку страны, которые публично не выступают в поддержку Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба рассказал о тайной помощи Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит», — подчеркнул министр в интервью французскому изданию Le Parisien.

При этом он также уточнил, что после ударов РФ по инфраструктуре Украины стране приходится тяжело.

Глава украинского МИД Кулеба: Украина не против переговоров с Россией

Ранее Кулеба заявил, что Украина не против переговоров с Россией, сообщает телеканал 360. Одним из условий является территориальная целостность страны. Также министр пояснял, что европейские страны не должны «уставать» от помощи Украине. Поясняя свою мысль, он подчеркнул, что «раз украинцы не устали от конфликта, значит и остальные не должны». По словам Кулебы, Украина надеется получить новые системы ПВО до конца года, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В мире,Дмитрий Кулеба,Телеканал "360° Подмосковье",
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