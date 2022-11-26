Кулеба рассказал о тайной помощи Украине

«Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит», — подчеркнул министр в интервью французскому изданию Le Parisien.

При этом он также уточнил, что после ударов РФ по инфраструктуре Украины стране приходится тяжело.

Ранее Кулеба заявил, что Украина не против переговоров с Россией, сообщает телеканал 360. Одним из условий является территориальная целостность страны. Также министр пояснял, что европейские страны не должны «уставать» от помощи Украине. Поясняя свою мысль, он подчеркнул, что «раз украинцы не устали от конфликта, значит и остальные не должны». По словам Кулебы, Украина надеется получить новые системы ПВО до конца года, сообщает «Федеральное агентство новостей».