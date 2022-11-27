В Праге митингующие потребовали прекратить вооружать Украину

«Организатором акции выступил безызвестный до сих пор "Национальный совет обновления". Ораторы потребовали снижения цен на электроэнергию и прекращение ее экспорта, национализации подземных газохранилищ и предоставление преимущества в продаже тем продовольственным товарам, которые производятся в республике. Кроме того, выступающие подвергли критике Евросоюз, НАТО и помощь Украине», приводит информацию РИА Новости со ссылкой на местное радио.