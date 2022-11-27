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1 час назад

В Праге митингующие потребовали прекратить вооружать Украину

ТК «Звезда»иещё 1

Участники акции протеста в столице Чехии потребовали прекратить вооружать Украину. Сообщалось, что митинг проходил в парке «Летна». По данным местной полиции, в нем принимали участие порядка 600 человек.

В Праге митингующие потребовали прекратить вооружать Украину
Фото: Vit Simanek CTK GloballookpressVit Simanek CTK Globallookpress

«Организатором акции выступил безызвестный до сих пор "Национальный совет обновления". Ораторы потребовали снижения цен на электроэнергию и прекращение ее экспорта, национализации подземных газохранилищ и предоставление преимущества в продаже тем продовольственным товарам, которые производятся в республике. Кроме того, выступающие подвергли критике Евросоюз, НАТО и помощь Украине», приводит информацию РИА Новости со ссылкой на местное радио.

Вместе с тем рассказывается и о лозунгах и призывах, написанных и звучавших во время митинга. На некоторых плакатах было указано «Стоп правительству», «Базы США - в США, и будет мир» и «Премьер Фиала, хватит, вы - разжигатели войны». Кто-то кричал «Воры» и «Отставка».

В конце октября участники акции протеста в Праге призвали правительство уйти в отставку и начать переговоры с Россией. Также они требовали прекратить поддержку конфликта на Украине.

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