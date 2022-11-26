Эрдоган заявил о двух дипломатических победах Турции

«Когда украинский кризис только разразился, г-н Кемаль и его товарищи обвинили нас в том, что мы отворачиваемся от Запада, совершаем ошибки и неправильно поступаем. Но Турция с ее взвешенной политикой, заботой об обоих соседях, не только незначительно пострадала от кризиса, но и получила признание всего мира».