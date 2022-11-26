Эрдоган заявил о двух дипломатических победах Турции

Турция встретит зиму «со спокойной душой» и «признанием всего мира» за вклад в разрешение украинского кризиса. Этим Турция отличается от стран Европы, заявил в субботу президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает NTV.
По словам президента, сейчас европейские страны думают, «как они проведут зиму из-за энергетического кризиса», а Турции энергетические проблемы не коснутся. Страна полностью готова к холодам и обеспечена запасами топлива.
«Слава Богу, мы вступаем в зиму со спокойной душой», - отметил Эрдоган .
Он заявил, что если бы Турцией руководили его политические оппоненты, сегодня «мы столкнулись бы с такими же трудностями». В частности, Эрдоган раскритиковал председателя Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу.
«Когда украинский кризис только разразился, г-н Кемаль и его товарищи обвинили нас в том, что мы отворачиваемся от Запада, совершаем ошибки и неправильно поступаем. Но Турция с ее взвешенной политикой, заботой об обоих соседях, не только незначительно пострадала от кризиса, но и получила признание всего мира».
Он добавил, что Анкара одержала «две великие дипломатические победы, на которые никто даже не осмелился» - это зерновая сделка и обмен пленными.
По словам Эрдогана, на всех саммитах главы государств высоко оценивают усилия Турции.
«Они мне говорят: «Господин Путин с одной стороны, Зеленский с другой, как вы справляетесь с обеими сторонами?» Мы отвечаем: «Это секрет» - сказал Эрдоган.