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5 минут назад

Зеленский предложил создать новую организацию со штаб-квартирой в Киеве или Одессе

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новую международную организацию "для реагирования на мировые угрозы всех видов" со штаб-квартирой в Киеве или Одессе.

Зеленский предложил создать новую международную организацию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Сегодня я хочу предложить в продолжение этой инициативы создать новый международный институт, который станет новым эффективным и действенным инструментом для предотвращения и быстрого реагирования на мировые угрозы. Все: продовольственные, гуманитарные, безопасные. Со штаб-квартирой в Киеве или Одессе", - сказал на в субботу на международной встрече в Киеве, приуроченной к запуску программы Grain from Ukraine.

В мире,Владимир Зеленский,
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