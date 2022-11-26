Зеленский предложил создать новую международную организацию

"Сегодня я хочу предложить в продолжение этой инициативы создать новый международный институт, который станет новым эффективным и действенным инструментом для предотвращения и быстрого реагирования на мировые угрозы. Все: продовольственные, гуманитарные, безопасные. Со штаб-квартирой в Киеве или Одессе", - сказал на в субботу на международной встрече в Киеве, приуроченной к запуску программы Grain from Ukraine.