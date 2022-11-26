Стала известна причина смерти Макея

Причиной скоропостижной смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея стал инфаркт. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональные СМИ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что сердечный приступ случился у Макея в субботу, 26 ноября, когда он был у себя дома в Дроздах.

Смерть явилась неожиданностью для родных и близких дипломата. В ближайшие дни у него был напряженный график. Он планировал провести несколько важных встреч. Кроме того, намеревался пойти в театр на спектакль своей жены актрисы Веры Поляковой-Макей.