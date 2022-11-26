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58 минут назад

Стала известна причина смерти Макея

Илья Родин

Причиной скоропостижной смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея стал инфаркт. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональные СМИ.

Стала известна причина смерти Макея
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что сердечный приступ случился у Макея в субботу, 26 ноября, когда он был у себя дома в Дроздах.

Смерть явилась неожиданностью для родных и близких дипломата. В ближайшие дни у него был напряженный график. Он планировал провести несколько важных встреч. Кроме того, намеревался пойти в театр на спектакль своей жены актрисы Веры Поляковой-Макей.

Захарова отреагировала на новость о смерти Макея

Напомним, что Макей скончался на 65-м году жизни. Он возглавлял внешнеполитическое ведомство Белоруссии на протяжении последних десяти лет.

В мире,Владимир Макей,
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