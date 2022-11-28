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21 минуту назад

В Киеве ввели экстренные отключения электричества

ТАССиещё 2

Экстренные отключения электроэнергии вновь введены в Киеве утром в понедельник. Об этом сообщила украинская энергопоставляющая компания YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК).

В Киеве ввели экстренные отключения электричества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Киеве по решению "Укрэнерго" вводятся экстренные отключения. Графики почасовых отключений не будут работать, пока ситуация не стабилизируется", - сообщила пресс-служба компании на своем сайте.

23 ноября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, поступали сообщения о взрывах и повреждениях объектов инфраструктуры. По данным Министерства энергетики Украины, были аварийно отключены от энергосистемы все три находящиеся под контролем Киева атомные электростанции (Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская), временно обесточено большинство тепловых и гидроэлектростанций.

На утро воскресенья дефицит электроэнергии в сетях, по данным "Укрэнерго", составлял 20%. В Киеве, как сообщал мэр Виталий Кличко, к воскресенью водоснабжение было восстановлено полностью, теплоснабжение - в 90% домов, электричество - у 75% потребителей. Однако днем в воскресенье в связи с возросшей из-за похолодания нагрузкой на сети в столице вновь возобновились аварийные отключения.

В мире,Виталий Кличко,
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