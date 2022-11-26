Болгары вышли на протест против военной помощи Украине

В более чем 20 городах Болгарии проходит гражданская акция «Матери против войны», участники которой протестуют против оказания военной помощи Украине. В частности, в центре Софии перед зданием парламента страны собрались несколько сотен человек, сообщает ТАСС в субботу, 26 ноября.

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Участники акции требуют оспорить решение парламента Болгарии об оказании военной и военно-технической помощи Украине в конституционном суде, а также призывают правительство страны выступить с инициативой прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта.

С соответствующей инициативой выступили более 70 женщин. Ее также поддержали представители некоторых политических движений, которые оставили свои подписи под документом с требованием остановить экспорт оружия на Украину, начать мирные переговоры и сохранять нейтралитет.