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10 минут назад

Болгары вышли на протест против военной помощи Украине

Lenta.ruиещё 1

В более чем 20 городах Болгарии проходит гражданская акция «Матери против войны», участники которой протестуют против оказания военной помощи Украине. В частности, в центре Софии перед зданием парламента страны собрались несколько сотен человек, сообщает ТАСС в субботу, 26 ноября.

Болгары вышли на протест против военной помощи Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Участники акции требуют оспорить решение парламента Болгарии об оказании военной и военно-технической помощи Украине в конституционном суде, а также призывают правительство страны выступить с инициативой прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта.

С соответствующей инициативой выступили более 70 женщин. Ее также поддержали представители некоторых политических движений, которые оставили свои подписи под документом с требованием остановить экспорт оружия на Украину, начать мирные переговоры и сохранять нейтралитет.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что добиваться прекращения конфликта на Украине необходимо дипломатическим путем. Во время конференции, посвященной конфликтам в регионе Черного море, он уточнил, что каждый день ситуация в бывшей советской республике рушит будущее региона. По словам политика, это негативно сказывается на экономике.

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