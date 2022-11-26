Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скоропостижно скончался на 65-м году жизни. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Владимир Владимирович Макей родился 5 августа 1958 года в селе Некрашевичи Кореличского района Гродненской области Белорусской ССР.

В 1980 окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков (ныне Минский государственный лингвистический университет), в 1993 - Дипломатическую академию МИД Австрии.

С 1993 года состоял на дипломатической службе. В частности, в 1995–1996 годах занимал должность заместителя начальника службы государственного протокола МИД республики.

В 1996-1999 годах был представителем Белоруссии при Совете Европы, советником посольства РБ во Франции.