Mirror: принц Гарри не женился бы на Меган Маркл, если бы Диана была жива

«Если бы принцесса Диана была жива сегодня, мы бы не проходили через все эти скандалы, связанные с Гарри и Меган. У Дианы был трезвый ум и она была очень практичной. А Гарри при ее жизни был очень разумным. Будь жива Диана, он выбрал бы совершенно другой курс, и был бы частью семьи, работая на благо короля», — заявил бывший пресс-секретарь покойной королевы Дики Арбитер.