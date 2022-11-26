Фонд Сороса покидает Таджикистан

Институт "Открытое Общество" (Фонд Сороса, в 2015 году был признан в России в качестве нежелательной организации) после более чем 25 лет работы в Таджикистане принял решение закрыть свое местное отделение. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официальное заявление фонда в Таджикистане.

Фото: Shannon Stapleton/Reuters Shannon Stapleton/Reuters

В заявлении сказано, что данное решение стало результатом трансформации, начавшейся в прошлом году, касательно пересмотра приоритетов деятельности и реструктуризации более чем 20 своих полуавтономных национальных фондов по всему миру с применением инновационного регионального подхода.

Фонд Содействия в Таджикистане прекращает прием заявок на грантовые проекты.

Отмечается, что обязательства по выплатам в рамках действующих грантов будут исполнены вовремя.