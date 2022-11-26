Зеленский сообщил об ограничении электроснабжения в 15 субъектах Украины

Ограничения по подаче электроэнергии сохраняются в 15 субъектах Украины, в том числе в Киеве. Об этом сообщил в субботу вечером президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"В 14 областях и в Киеве все еще действуют ограничения для более чем 100 тыс. абонентов в каждом из регионов", - сказал он, отметив, что число абонентов, оказавшихся утром без света, вдвое уменьшилось по сравнению с вечером пятницы.

Зеленский уточнил, что энергетики продолжают восстанавливать энергосистему. По его словам, появились дополнительные возможности генерировать и поставлять электричество.

"Но, к сожалению, еще недостаточно, чтобы сделать снабжение полностью стабильным. <...> Если вечером потребление увеличится, количество отключений может вырасти. Это еще раз свидетельствует о том, как важно сейчас беречь энергию и потреблять ее рационально", - добавил он.

В среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась более двух часов. По данным Минэнерго Украины, из-за повреждения инфраструктуры без электричества осталось подавляющее большинство потребителей страны. Также были аварийно отключены от энергосистемы все три находящиеся под контролем Киева атомные электростанции - Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская. Кроме того, временно прекращало работу большинство тепловых и гидроэлектростанций.