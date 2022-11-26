Стали известны подробности наземной операции Турции в Сирии

Наземная военная операция Турции в Сирии будет проведена в ближайшее время. Об этом сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на доклад министра национальной обороны Хулуси Акара.

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Доклад был сделан на закрытом заседании правящей партии.

«Главным пунктом повестки дня заседания Партии справедливости и развития под председательством президента Эрдогана была операция «Коготь-меч». Министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что наземная операция будет проведена в ближайшее время», - пишет издание.

По данным журналистов, ранее США предупредили Анкару о нежелательности воздушной операции в Сирии. Было озвучено требование «Не входить в зону под нашим контролем». Несмотря на это, операция состоялась.

В докладе также отмечается, что наземная часть операции будет проведена «как можно скорее».

Турция 20 ноября начала воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на севере Сирии и на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.

Ранее Россия предостерегла Турцию от проведения наземной операции в Сирии.