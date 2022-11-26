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56 минут назад

Стали известны подробности наземной операции Турции в Сирии

Майк Габриелян

Наземная военная операция Турции в Сирии будет проведена в ближайшее время. Об этом сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на доклад министра национальной обороны Хулуси Акара.

Стали известны подробности наземной операции Турции в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Доклад был сделан на закрытом заседании правящей партии.

«Главным пунктом повестки дня заседания Партии справедливости и развития под председательством президента Эрдогана была операция «Коготь-меч». Министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что наземная операция будет проведена в ближайшее время», - пишет издание.

По данным журналистов, ранее США предупредили Анкару о нежелательности воздушной операции в Сирии. Было озвучено требование «Не входить в зону под нашим контролем». Несмотря на это, операция состоялась.

В докладе также отмечается, что наземная часть операции будет проведена «как можно скорее».

Эрдоган обвинил Россию в отказе «выполнять свой долг» в Сирии

Турция 20 ноября начала воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на севере Сирии и на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.

Ранее Россия предостерегла Турцию от проведения наземной операции в Сирии.

По словам представителей МИД РФ, это «лишь усилит напряженность в регионе и приведет к росту террористической активности». Москва призвала к прямому диалогу между турецкими и сирийскими властями.

В мире,Хулуси Акар,МИД России,Партия справедливости и развития,Рабочая партия Курдистана,
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