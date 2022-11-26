Стали известны подробности наземной операции Турции в Сирии

Наземная военная операция Турции в Сирии будет проведена в ближайшее время. Об этом сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на доклад министра национальной обороны Хулуси Акара.
Доклад был сделан на закрытом заседании правящей партии.
«Главным пунктом повестки дня заседания Партии справедливости и развития под председательством президента Эрдогана была операция «Коготь-меч». Министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что наземная операция будет проведена в ближайшее время», - пишет издание.
По данным журналистов, ранее США предупредили Анкару о нежелательности воздушной операции в Сирии. Было озвучено требование «Не входить в зону под нашим контролем». Несмотря на это, операция состоялась.
В докладе также отмечается, что наземная часть операции будет проведена «как можно скорее».
Турция 20 ноября начала воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на севере Сирии и на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
Ранее Россия предостерегла Турцию от проведения наземной операции в Сирии.
По словам представителей МИД РФ, это «лишь усилит напряженность в регионе и приведет к росту террористической активности». Москва призвала к прямому диалогу между турецкими и сирийскими властями.