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1 час назад

Маск рассказал, какого кандидата поддержит на выборах

Илья Родин

Бизнесмен Илон Маск рассказал в Twitter, что разочарован администрацией президента США Джо Байдена. Он отметил, что на выборах в 2024 году поддержит «разумного и центристского» кандидата. Об этом пишет РБК.

Маск рассказал, какого кандидата поддержит на выборах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я предпочитаю на посту президента в 2024 году кого-то разумного и центристского», - пояснил Маск.

Предприниматель пояснил, что возлагал надежды на то, что «так будет и с администрацией Байдена, но пока разочарован».

Уточняется, что комментаторы задали Маску вопрос о том, поддержит ли он на следующих выборах губернатора Флориды от республиканской партии Рона Десантиса. Он ответил утвердительно.

В мире,Рон Десантис,Илон Маск,Джозеф Байден,Администрация США,
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