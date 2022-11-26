Маск рассказал, какого кандидата поддержит на выборах

Бизнесмен Илон Маск рассказал в Twitter, что разочарован администрацией президента США Джо Байдена. Он отметил, что на выборах в 2024 году поддержит «разумного и центристского» кандидата. Об этом пишет РБК.

«Я предпочитаю на посту президента в 2024 году кого-то разумного и центристского», - пояснил Маск.

Предприниматель пояснил, что возлагал надежды на то, что «так будет и с администрацией Байдена, но пока разочарован».