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24 минуты назад

В МАГАТЭ назвали последствия удара по отработавшему топливу на ЗАЭС

Lenta.ru

Попадание артиллерийского снаряда в контайнмент с отработавшим топливом на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может спровоцировать эффект «грязной бомбы», предупредил в беседе с РИА Новости замглавы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.

В МАГАТЭ назвали последствия удара по отработавшему топливу на ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Беседуя с журналистами на полях сочинского форума «Атомэкспо», Чудаков объяснил, что если на площадке есть отработавшее топливо, которое было помещено в бетонные контейнеры на сухое хранение, то эффект «грязной бомбы» можно получить при попадании любого артиллерийского снаряда.

Гросси: эксперты направятся на Южно-Украинскую АЭС на следующей неделе

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил опасения, что ситуация на Запорожской АЭС выйдет из-под контроля из-за продолжающихся обстрелов и регулярных перебоев с внешним питанием.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром, это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она находится под охраной российских военных с марта 2022 года. Станцию регулярно обстреливают.

В мире,СВО,Рафаэль Гросси,Михаил Чудаков,МАГАТЭ,
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