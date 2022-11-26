Оскорбившего Россию латвийского депутата высмеяли в Сети

Пользователи соцсети Twitter раскритиковали высказывания депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса о русской нации. Они посоветовали ему пойти в школу и получить хотя бы среднее образование. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что ранее парламентарий позволил себе ряд высказываний о России. В частности, он заявил, что «нет никакой русской нации, а сам русский язык возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински».

Комментаторы выразили сомнения в том, что у политика есть хотя бы минимальное образование и порекомендовали ему сложить полномочия.

Пользователи предсказали, что страну, в которой такие необразованные депутаты, не ждет ничего хорошего в будущем. Они посоветовали парламентарию заняться самообразованием, изучить английские, немецкие, шведские книги по истории. В них якобы «несуществующие русские» упоминаются постоянно.

«Лучший анекдот из всех, что я слышал. Не позорьтесь», - призвали пользователи.