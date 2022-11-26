Европа начала патрулировать газопроводы после взрывов на «Потоках»

WSJ: Европа начали патрулировать трубопроводы после взрывов на «Северных потоках»

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После взрывов на «Северных потоках» в конце сентября текущего года, защита подводных трубопроводов стала приоритетным направлением национальной безопасности в странах Европы. При этом государства использует в работе вооруженные силы и полицию, лишь едва обученных под необходимые задачи. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

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По данным издания, обследованием подводных трубопроводов и морских буровых платформ в настоящее время занимаются боевые корабли, подводные БПЛА, военная авиация. Кроме того, на нефтяных и газовых объектах разместили военных, полицейских и даже группы спецназа.

Источник WSJ в НАТО рассказал, что со времени инцидента на «Потоках» блок нарастил свое присутствие в Балтийском и Северном морях, в регионе находятся многонациональные силы реагирования. Кроме того, британские и французские ВМС помогли Норвегии защитить подводные кабели, трубопроводы и нефтяные вышки.

Энергетические компании региона также наращивают меры безопасности на своих объектах. Как рассказали в управляющей крупнейшим в Германии газохранилищем в Редене компании Astora, на объекте усилено видеонаблюдение и контроль за доступом.

Заместитель директора Норвежской разведывательной службы Ларс Нордрам заявил, что больше всего они опасаются скрытых диверсионных акций.

В сентябре 2022 года на двух трубопроводах «Северный поток» резко упало давление. Пострадали три из четырех труб газопроводов, там произошли утечки газа. На Западе произошедшее назвали диверсией.