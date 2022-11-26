Европа начала патрулировать газопроводы после взрывов на «Потоках»

WSJ: Европа начали патрулировать трубопроводы после взрывов на «Северных потоках»
После взрывов на «Северных потоках» в конце сентября текущего года, защита подводных трубопроводов стала приоритетным направлением национальной безопасности в странах Европы. При этом государства использует в работе вооруженные силы и полицию, лишь едва обученных под необходимые задачи. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.
По данным издания, обследованием подводных трубопроводов и морских буровых платформ в настоящее время занимаются боевые корабли, подводные БПЛА, военная авиация. Кроме того, на нефтяных и газовых объектах разместили военных, полицейских и даже группы спецназа.
Источник WSJ в НАТО рассказал, что со времени инцидента на «Потоках» блок нарастил свое присутствие в Балтийском и Северном морях, в регионе находятся многонациональные силы реагирования. Кроме того, британские и французские ВМС помогли Норвегии защитить подводные кабели, трубопроводы и нефтяные вышки.
Энергетические компании региона также наращивают меры безопасности на своих объектах. Как рассказали в управляющей крупнейшим в Германии газохранилищем в Редене компании Astora, на объекте усилено видеонаблюдение и контроль за доступом.
Заместитель директора Норвежской разведывательной службы Ларс Нордрам заявил, что больше всего они опасаются скрытых диверсионных акций.
В сентябре 2022 года на двух трубопроводах «Северный поток» резко упало давление. Пострадали три из четырех труб газопроводов, там произошли утечки газа. На Западе произошедшее назвали диверсией.
Шведский прокурор Матс Юнгквист, ответственный за расследование ЧП на газовых объектах, заявил, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в результате саботажа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что в Кремле положительно оценивают выводы Швеции. Он призвал не останавливаться на этом и найти ответственного за подрывы.