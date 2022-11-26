Токио рассматривает нанесение «ответных ударов» по противнику совместно с США

В настоящее время в Японии правящая коалиция обсуждает возможные изменения в национальной стратегии страны, что позволит «наносить ответные удары по базам противника», сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Kyodo.
По данным агентства, уже состоялось обсуждение чернового варианта проекта закона, предусматривающего обмен информацией с военными Соединённых Штатов для ответных ударов и оценке успешности их осуществления.
При этом в Токио не намерены полностью полагаться на американскую армию в этом вопросе, но будут «проводить консультации». Подчёркивается, что на территории противника будут атаковаться военные цели. При этом не исключаются удары по другим объектам инфраструктуры.
В правящей коалиции отметили, что Японии будет сложно дать адекватный ответ на удар. С учётом этого, японские власти изучают целесообразность закупки иностранных крылатых ракет, например – Tomahawk американского производства.
Ранее глава кабмина Японии Фумио Кисида заявил, что страна рассмотрит все варианты защиты населения, включая возможность ответного удара.