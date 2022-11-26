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4 минуты назад

Токио рассматривает нанесение «ответных ударов» по противнику совместно с США

Елена Прошина

В настоящее время в Японии правящая коалиция обсуждает возможные изменения в национальной стратегии страны, что позволит «наносить ответные удары по базам противника», сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Kyodo.

Токио рассматривает нанесение «ответных ударов» по противнику совместно с США
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, уже состоялось обсуждение чернового варианта проекта закона, предусматривающего обмен информацией с военными Соединённых Штатов для ответных ударов и оценке успешности их осуществления.

При этом в Токио не намерены полностью полагаться на американскую армию в этом вопросе, но будут «проводить консультации». Подчёркивается, что на территории противника будут атаковаться военные цели. При этом не исключаются удары по другим объектам инфраструктуры.

В правящей коалиции отметили, что Японии будет сложно дать адекватный ответ на удар. С учётом этого, японские власти изучают целесообразность закупки иностранных крылатых ракет, например – Tomahawk американского производства.

Ранее глава кабмина Японии Фумио Кисида заявил, что страна рассмотрит все варианты защиты населения, включая возможность ответного удара.

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