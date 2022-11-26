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1 час назад

Токаев вступит в должность президента Казахстана на семилетний срок

ТК «Звезда»иещё 2

Президент Казахстана Касмым-Жомарт Токаев, избранный на внеочередных выборах главы республики принесет присягу и вступит в должность главы государства на следующие семь лет.

Токаев вступит в должность президента Казахстана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Церемония инаугурации начнется в 11:00 астанинского времени во Дворце Независимости в столице Казахстана, сообщает ТАСС. В ходе церемонии Токаев принесет присягу, и вслед за этим ему будет вручено удостоверение президента республики.

Согласно Конституции Казахстана, присяга приносится в присутствии депутатов парламента, судей Конституционного суда, Верховного суда, а также экс-президентов. Лидеров зарубежных государств на инаугурации не ожидается, но приглашены аккредитованные в Казахстане иностранные послы.

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Напомним, что ныне действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах главы государства, которые состоялись 20 ноября. Токаев набрал 81,31% голосов избирателей. Согласно данным ЦИК республики, явка на досрочных президентских выборах в Казахстане составила 69,44%.

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