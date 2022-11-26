Си Цзиньпин захотел улучшить отношения с КНДР

«Я считаю китайско-северокорейские отношения крайне важными. В последние годы я и товарищ генеральный секретарь встретились несколько раз и пришли к общему понимаю касательно ряда важных вещей, развили отношения двух стран и открыли новую страницу в истории, тем самым дали толчок процессу политического решения проблемы Корейского полуострова, с силой защитив общие интересы наших народов, а также мир и стабильность в регионе и в мире», — подчеркнул Си Цзиньпин в ответном послании.