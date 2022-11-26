В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
49 минут назад

Си Цзиньпин заявил о намерении развивать отношения с КНДР

Национальная Служба Новостейиещё 3

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о желании Пекина защищать и развивать дружественные отношения с КНДР на фоне происходящих в мире перемен, чтобы вносить вклад в стабильность и процветание региона и мира. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи.

Си Цзиньпин захотел улучшить отношения с КНДР
Фото: ТАССТАСС

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын отправил Си Цзиньпину поздравительное послание в связи с его переизбранием на пост генерального секретаря ЦК Компартии КНР.

Си Цзиньпин поблагодарил северокорейского лидера за поздравления, отметив, что это демонстрирует дружественность Пхеньяна Пекину.

«Я считаю китайско-северокорейские отношения крайне важными. В последние годы я и товарищ генеральный секретарь встретились несколько раз и пришли к общему понимаю касательно ряда важных вещей, развили отношения двух стран и открыли новую страницу в истории, тем самым дали толчок процессу политического решения проблемы Корейского полуострова, с силой защитив общие интересы наших народов, а также мир и стабильность в регионе и в мире», — подчеркнул Си Цзиньпин в ответном послании.

Лидер КНР отметил, что намерен вместе с Ким Чен Ыном усиливать работу по строительству и управлению отношений двух стран, защищать, укреплять и развивать эти отношения, «обеспечивая тем самым лучшее благосостояние народов обеих стран, стимулируя развитие социалистического дела, вносить новый и активный вклад в содействие миру, стабильности, развитию и процветанию в регионе и во всем мире».

В мире,Чен Ким,Цзиньпин Си,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители