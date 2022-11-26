Китай вновь поставил антирекорд по числу заболевших ковидом

Китайские власти за минувшие сутки выявили в стране свыше 35 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, третий день подряд зафиксировав новый исторический антирекорд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в субботу Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Рост заражаемости в Китае оказался примерно на 43% выше, чем неделю назад (24,4 тыс. случаев за сутки). Он в 25 раз превышает показатель на 26 октября (порядка 1,4 тыс. случаев).
Более 91% заразившихся в КНР, находящихся сейчас под присмотром медиков, - бессимптомные носители. За прошлые сутки, как отмечается, в стране не было летальных исходов от COVID-19. За все время пандемии в Китае в результате коронавируса умерли 5 232 человек.
Среди китайских регионов наиболее сложная ситуация наблюдается в южной провинции Гуандун (за последние несколько недель на нее приходится треть инфицированных). На втором месте - город центрального подчинения Чунцин, далее следует центральная провинция Хэнань. По количеству инфицированных ковидом, находящихся на лечении или профилактике, Пекин, по подсчетам ТАСС, пока находится на шестой строчке антирейтинга.
По всему Китаю насчитывают более 21 тыс. зон с повышенным или высоким уровнем заражения - примерно в пять раз больше, чем месяц назад. Власти обещают для карантинных и изолированных районов бесперебойные поставки всего необходимого благодаря новой, более гибкой и эффективной логистической системе.