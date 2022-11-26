Киев оказался под угрозой обрушения всей энергосистемы

Экс-замглавы МЧС России Михаил Фалеев спрогнозировал обрушение всей энергосистемы Украины из-за ударов ВС РФ.
Он заявил, что массированные ракетные удары по критически важным объектам украинской инфраструктуры в перспективе могут привести к каскадному обрушению всей энергосистемы страны.
Как сообщает РИА Новости, это вызовет полный паралич управления украинскими войсками.
Фалеев отметил, что в последний раз энергосистему Украины модернизировали еще в советское время. Именно поэтому она закольцована в регионах и вообще подлежит какому-либо ремонту.
Ранее «СП» писала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы представителей СМИ, рассказал, как в Кремле относятся к очередным заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о Крыме.