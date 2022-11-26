В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
20 минут назад

Источник: Украине грозит обрушение всей энергосистемы

Свободная пресса

Экс-замглавы МЧС России Михаил Фалеев спрогнозировал обрушение всей энергосистемы Украины из-за ударов ВС РФ.

Киев оказался под угрозой обрушения всей энергосистемы
Фото: ТАССТАСС

Он заявил, что массированные ракетные удары по критически важным объектам украинской инфраструктуры в перспективе могут привести к каскадному обрушению всей энергосистемы страны.

Как сообщает РИА Новости, это вызовет полный паралич управления украинскими войсками.

Фалеев отметил, что в последний раз энергосистему Украины модернизировали еще в советское время. Именно поэтому она закольцована в регионах и вообще подлежит какому-либо ремонту.

Ранее «СП» писала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы представителей СМИ, рассказал, как в Кремле относятся к очередным заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о Крыме.

В мире,Михаил Фалеев,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,МЧС России,Верховный суд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители