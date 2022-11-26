Киев оказался под угрозой обрушения всей энергосистемы

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Он заявил, что массированные ракетные удары по критически важным объектам украинской инфраструктуры в перспективе могут привести к каскадному обрушению всей энергосистемы страны.

Как сообщает РИА Новости, это вызовет полный паралич управления украинскими войсками.

Фалеев отметил, что в последний раз энергосистему Украины модернизировали еще в советское время. Именно поэтому она закольцована в регионах и вообще подлежит какому-либо ремонту.