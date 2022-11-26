Зеленский раскритиковал работу Кличко и других чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о проблеме энергетики в стране, раскритиковал власти некоторых украинских городов, в том числе Киева. Глава государства сделал соответствующее заявление в видеообращении к гражданам, размещенном в его Telegram-канале. Он напомнил, что по всей стране были открыты "пункты несокрушимости".

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"Но знаю, что, к сожалению, не во всех городах местные власти поработали качественно. В частности, много жалоб в Киеве", - сказал Зеленский.

По его словам, всем необходимым обеспечены лишь пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций, украинского аналога МЧС, и железнодорожном вокзале столицы. Президент указал на недостаточно качественную работу городской мэрии, которую возглавляет Виталий Кличко. Зеленский отметил, что ожидает от нее "более качественной работы".

Он обратил внимание, что в стране уже развернуто свыше 4 тысяч таких пунктов. Украинский лидер также заявил, что чиновники должны обратить внимание на проблему и обеспечить точки всем необходимым.