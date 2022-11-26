Зеленский раскритиковал работу Кличко и других чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о проблеме энергетики в стране, раскритиковал власти некоторых украинских городов, в том числе Киева. Глава государства сделал соответствующее заявление в видеообращении к гражданам, размещенном в его Telegram-канале. Он напомнил, что по всей стране были открыты "пункты несокрушимости".
"Но знаю, что, к сожалению, не во всех городах местные власти поработали качественно. В частности, много жалоб в Киеве", - сказал Зеленский.
По его словам, всем необходимым обеспечены лишь пункты, развернутые на базе Госслужбы чрезвычайных ситуаций, украинского аналога МЧС, и железнодорожном вокзале столицы. Президент указал на недостаточно качественную работу городской мэрии, которую возглавляет Виталий Кличко. Зеленский отметил, что ожидает от нее "более качественной работы".
Он обратил внимание, что в стране уже развернуто свыше 4 тысяч таких пунктов. Украинский лидер также заявил, что чиновники должны обратить внимание на проблему и обеспечить точки всем необходимым.
Ранее Зеленский сообщал, что на Украине в случае блэкаута откроются "пункты несокрушимости". В них будут свет, тепло, мобильная связь и интернет. Украинский лидер заявлял, что все услуги будут предоставляться круглосуточно и бесплатно. С 10 октября Вооруженные силы РФ наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это стало ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, подчеркивал президент России Владимир Путин.