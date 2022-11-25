США и Германия обсудили совместные меры помощи Украине

В Пентагоне рассказали, что глава Минобороны США Ллойд Остин созвонился с коллегой из Германии Кристиной Ламбрехт и обсудил с ней совместные меры по оказанию Украине дальнейшей помощи. Также в ходе разговора министры подняли тему укрепления безопасности восточного фланга Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.