В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
16 минут назад

Зеленский: Бельгия задекларировала поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО

Газета.Ruиещё 6

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале о подписании с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо в Киеве декларации о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

Зеленский: Бельгия задекларировала поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я благодарю Бельгию и господина премьер-министра за подписанную сегодня совместную декларацию. Этот документ подтверждает поддержку Бельгией нашего движения к полноправному членству в Европейском Союзе и НАТО», – сказал украинский президент на опубликованном видео.

Зеленский отметил, что на встрече с премьером Бельгии украинская сторона попросила о расширении военной помощи и предоставлении электрогенераторов для поддержки инфраструктуры.

Де Кроо, со своей стороны, подтвердил готовность поставить генераторы и другую помощь в школы и больницы, подчеркнув, что Украину ждет «чрезвычайно сложная зима».

По словам премьера, Бельгия была одной из первых стран, предоставивших военную помощь и будет продолжать это делать.

В мире,Александр Де,Владимир Зеленский,НАТО,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители