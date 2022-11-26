Зеленский: Бельгия задекларировала поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале о подписании с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо в Киеве декларации о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

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«Я благодарю Бельгию и господина премьер-министра за подписанную сегодня совместную декларацию. Этот документ подтверждает поддержку Бельгией нашего движения к полноправному членству в Европейском Союзе и НАТО», – сказал украинский президент на опубликованном видео.

Зеленский отметил, что на встрече с премьером Бельгии украинская сторона попросила о расширении военной помощи и предоставлении электрогенераторов для поддержки инфраструктуры.

Де Кроо, со своей стороны, подтвердил готовность поставить генераторы и другую помощь в школы и больницы, подчеркнув, что Украину ждет «чрезвычайно сложная зима».