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51 минуту назад

Европе предрекли рост смертности из-за энергетического кризиса

Lenta.ruиещё 1

Рост цен на электроэнергию, плохие погодные условия, а также эпидемии могут привести к росту смертности в Европе предстоящей зимой. Такой возможный сценарий предсказало издание The Economist.

Европе предрекли рост смертности из-за неожиданной причины
Фото: ТАССТАСС

По его данным, с декабря по февраль недельная смертность в странах Европы вырастает на 21 процент по сравнению с летними месяцами. При этом сейчас, когда этот показатель сильно повлияет на рост цен на энергоносители, в случае теплой зимы смертность может превысить средний исторический показатель на 32 тысячи человек. Кроме того, при более холодной зиме этот показатель может вырасти на 335 тысяч дополнительных смертей.

Самое сильное влияние на смертность окажут температурный режим и сезонный грипп.

Ранее сообщалось, что в октябре Европа резко сократила потребление газа. Общий спрос на газ упал на 22 процента в годовом выражении — наибольший вклад внесли домохозяйства, а также коммерческие и малые промышленные потребители. В частности, из-за теплой погоды домохозяйствам не приходилось включать отопление.

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