Европе предрекли рост смертности из-за неожиданной причины

По его данным, с декабря по февраль недельная смертность в странах Европы вырастает на 21 процент по сравнению с летними месяцами. При этом сейчас, когда этот показатель сильно повлияет на рост цен на энергоносители, в случае теплой зимы смертность может превысить средний исторический показатель на 32 тысячи человек. Кроме того, при более холодной зиме этот показатель может вырасти на 335 тысяч дополнительных смертей.