Члены верхней палаты США от Республиканской партии выпустили отчет, в котором говорится, что причиной пандемии коронавируса "скорее всего" стало происшествие, связанное с исследованиями в лаборатории в Китае. Об этом сообщает газета The Washingtom Post
"Отчет, не являясь формальным научным документом, отражает возможные рамки будущих слушаний в Конгрессе США, если республиканцы получат контроль над Сенатом или обеими палатами. Теория "лабораторной утечки" для некоторых республиканцев является темой для разговоров. В 35-страничном промежуточном отчете говорится о прорехах в системе безопасности лабораторий и недостаточных доказательствах в опубликованных научных исследованиях о природном происхождении вируса от животных на рынке Ухани", - говорится в статье.
Отчет, подготовленный республиканскими членами комитета здравоохранения, образования, труда и пенсий, главной считает причину "лабораторной утечки", однако не исключает, что источником вируса стал рынок диких животных. Также он не утверждает, что вирус был создан в качестве биологического оружия.
"В то же время выводы отчета сильно отличаются от опубликованных летом в журнале Science заключений, которые посчитали рынок источником вспышки пандемии. В частности, ученые, продвигающие "рыночную" причину, не знают, какие животные были заражены или откуда они поступили. Также животные на рынке не были обследованы перед тем, как рынок закрыли. Отсутствие доказательств не является само по себе доказательством, однако этот факт после трех лет пандемии является весьма проблематичным", - объясняет газета логику отчета.
Как сообщалось ранее, команда из трех ученых, в числе которых немецкий исследователь Валентин Бруттель, утверждает, что нашла доказательства лабораторного происхождения коронавируса, который, по их мнению, на 99,9% является искусственной копией естественного вируса. Об этом сообщал немецкий телеканал N-TV. Препринт был размещен в электронной библиотеке bioRxiv.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России допускает причастность программы Агентства США по международному развитию, связанной с отловом летучих мышей, к возникновению нового коронавируса. По его словам, с 2009 года агентством финансировалась программа "Предикт", в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, отлавливались летучие мыши, являющиеся переносчиками этих вирусов. Одним из подрядчиков проекта являлась компания "Метабиота", "известная своей военно-биологической деятельностью на территории Украины", рассказал Кириллов.