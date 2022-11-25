Сенат США назвал причину пандемии коронавируса

"В то же время выводы отчета сильно отличаются от опубликованных летом в журнале Science заключений, которые посчитали рынок источником вспышки пандемии. В частности, ученые, продвигающие "рыночную" причину, не знают, какие животные были заражены или откуда они поступили. Также животные на рынке не были обследованы перед тем, как рынок закрыли. Отсутствие доказательств не является само по себе доказательством, однако этот факт после трех лет пандемии является весьма проблематичным", - объясняет газета логику отчета.