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2 часа назад

На заседании ОБСЕ погасили свет из-за Украины

Елена Прошина

На заседании ОБСЕ в зале польского Сейма погасили свет в знак солидарности с Украиной. Об этом сообщает Polsat News.

На заседании ОБСЕ погасили свет из-за Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, свет погасили на несколько минут во время открытия третьей сессии заседания ОБСЕ 25 ноября. В этот момент участники встречи подняли вверх телефоны с включенными фонариками.

«Это стало жестом солидарности с Украиной, чья энергетическая инфраструктура подвергается российским ракетными обстрелам», — пояснили в Polsat News.

Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Варшаве 24-26 ноября. Представители России не смогли принять в ней участие из-за отказа в визах. Также Польша запретила посетить заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря главе МИД РФ Сергею Лаврову. Делегацию от России на ней возглавит постоянный представитель при организации Александр Лукашевич.

Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории Украины воздушная тревога звучит каждый день. На прошлой неделе сообщалось, что РФ удалось повредить почти половину энергоинфраструктуры страны.

В мире,Александр Лукашевич,Сергей Лавров,Верховный суд,МИД России,ОБСЕ,
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