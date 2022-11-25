Гросси: эксперты направятся на Южно-Украинскую АЭС на следующей неделе

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты агентства направятся на Южно-Украинскую АЭС на следующей неделе. Об этом говорится на сайте компании.
«Миссия на юг Украины состоится на следующей неделе, сообщил генеральный директор Гросси», — сказано в пресс-релизе.
Также отмечается, что эксперты МАГАТЭ завершили недельное пребывание в Чернобыле, включая Зону отчуждения, и предоставили рекомендации по радиационному мониторингу.
24 ноября сообщалось, что в первые в истории доступ к внешнему энергоснабжению в один день потеряли Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС.