Гросси: эксперты направятся на Южно-Украинскую АЭС на следующей неделе

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты агентства направятся на Южно-Украинскую АЭС на следующей неделе. Об этом говорится на сайте компании.

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«Миссия на юг Украины состоится на следующей неделе, сообщил генеральный директор Гросси», — сказано в пресс-релизе.

Также отмечается, что эксперты МАГАТЭ завершили недельное пребывание в Чернобыле, включая Зону отчуждения, и предоставили рекомендации по радиационному мониторингу.