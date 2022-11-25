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35 минут назад

На Украине захотели исключить Россию из ООН

Lenta.ruиещё 1

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления, в котором содержится призыв исключить Россию из Организации объединенных наций (ООН). Об этом со ссылкой на сайт украинского парламента сообщает РИА Новости.

На Украине захотели исключить Россию из ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В проекте говорится о нелегитимности пребывания России в ООН и реформировании организации. Также на Украине захотели лишить РФ права вето как члена Совета безопасности ООН.

Кроме того, там сообщается о желании признать российский режим террористическим и намерении привлечь к ответственности членов российских политических партий из-за «поддержки агрессии».

Зеленский на заседании СБ ООН призвал лишить Россию права голоса в этой структуре

Инициаторами проекта указаны спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и ряд других парламентариев.

В августе министр обороны Латвии Артис Пабрикс также призвал исключить Россию из ООН из-за проведения спецоперации на Украине.

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