На Украине захотели исключить Россию из ООН

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В проекте говорится о нелегитимности пребывания России в ООН и реформировании организации. Также на Украине захотели лишить РФ права вето как члена Совета безопасности ООН.

Кроме того, там сообщается о желании признать российский режим террористическим и намерении привлечь к ответственности членов российских политических партий из-за «поддержки агрессии».

Инициаторами проекта указаны спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и ряд других парламентариев.