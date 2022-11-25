В офисе президента Украины высказались об эвакуации киевлян

При возникновении чрезвычайной ситуации жителей Киева неуда переселить. Об этом в интервью «24 каналу» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Его слова приводит Telegram-канал издания «Страна.ua».

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«Я не об эмоциях, а о холодном расчете. Поэтому у меня и вопрос — куда же переселять часть Киева, где у нас территория, находящаяся не под ракетными атаками или не потерявшая свет?» — сказал Подоляк.

По его мнению, жители столицы страны «уже смогли приспособиться с точки зрения этой зимой, все понимают и помогают друг другу». В связи с этим Подоляк призвал относиться к ситуации предметно и реагировать по обстоятельствам, поскольку Украина «не инфантильное государство, которое не знает, что делать».

«А куда ехать? Еще раз спрашиваю, куда? В Польшу всем ехать? А кто будет тогда в этой стране символизировать несокрушимость?», — подытожил он.