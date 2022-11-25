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52 минуты назад

В офисе президента Украины высказались об эвакуации киевлян

Елена Прошина

При возникновении чрезвычайной ситуации жителей Киева неуда переселить. Об этом в интервью «24 каналу» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Его слова приводит Telegram-канал издания «Страна.ua».

В офисе президента Украины высказались об эвакуации киевлян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не об эмоциях, а о холодном расчете. Поэтому у меня и вопрос — куда же переселять часть Киева, где у нас территория, находящаяся не под ракетными атаками или не потерявшая свет?» — сказал Подоляк.

По его мнению, жители столицы страны «уже смогли приспособиться с точки зрения этой зимой, все понимают и помогают друг другу». В связи с этим Подоляк призвал относиться к ситуации предметно и реагировать по обстоятельствам, поскольку Украина «не инфантильное государство, которое не знает, что делать».

«А куда ехать? Еще раз спрашиваю, куда? В Польшу всем ехать? А кто будет тогда в этой стране символизировать несокрушимость?», — подытожил он.

Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории Украины воздушная тревога звучит каждый день. На прошлой неделе сообщалось, что РФ удалось повредить почти половину энергоинфраструктуры страны.

В мире,Михаил Подоляк,Верховный суд,
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