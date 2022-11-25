Талибы* запретили женщинам посещать врачей без мужчин

Власти провинции Нангархар на востоке Афганистана запретили женщинам посещать медицинские учреждения без сопровождения мужчин в нескольких районах провинции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на афганскую газету «Хашт-э субх».

По информации газеты, возглавляемый членами «Талибана» (организация запрещена в России) департамент порока и доблести провинции издал соответствующий указ в девяти районах провинции.

Согласно указу, женщины не могут посещать медучреждения или проходить медицинский осмотр без сопровождения мужчин.

Источники издания в Нангархаре подтверждают, что этот указ был распространен 24 ноября.

Они также сообщают, что документ получили имамы мечетей. Они будут должны довести эти правила до прихожан.