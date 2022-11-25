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11 минут назад

СМИ: талибы запретили женщинам посещать врачей без мужчин в провинции Нангархар

Газета.Ru

Власти провинции Нангархар на востоке Афганистана запретили женщинам посещать медицинские учреждения без сопровождения мужчин в нескольких районах провинции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на афганскую газету «Хашт-э субх».

Талибы* запретили женщинам посещать врачей без мужчин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации газеты, возглавляемый членами «Талибана» (организация запрещена в России) департамент порока и доблести провинции издал соответствующий указ в девяти районах провинции.

Согласно указу, женщины не могут посещать медучреждения или проходить медицинский осмотр без сопровождения мужчин.

Источники издания в Нангархаре подтверждают, что этот указ был распространен 24 ноября.

Они также сообщают, что документ получили имамы мечетей. Они будут должны довести эти правила до прихожан.

Данное ограничение еще не прокомментировали власти Афганистана.

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