МИД Венгрии заявил о выгоде США от рецессии в Европе

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что США извлекают выгоду из спада в европейской экономике. Об этом сообщает РИА Новости.

Ситуацию в ЕС Сийярто назвал плачевной, обвинив Еврокомиссию в создании препятствий для притока инвестиций в Евросоюз.

«Движение экономики Европы в сторону рецессии - это хорошая новость для экономики США», - подчеркнул министр.

Ранее рассказало, что руководство ЕС «пришло в ярость» из-за последних решений США по борьбе с инфляцией и высоких цен на сжиженный природный газ (СПГ).

Высокопоставленный чиновник ЕС заявил изданию, что США наживаются на украинском кризисе. Он назвал Штаты страной, больше всех выигравшей от этого конфликта.