МИД Венгрии заявил о выгоде США от рецессии в Европе

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что США извлекают выгоду из спада в европейской экономике. Об этом сообщает РИА Новости.
Ситуацию в ЕС Сийярто назвал плачевной, обвинив Еврокомиссию в создании препятствий для притока инвестиций в Евросоюз.
«Движение экономики Европы в сторону рецессии - это хорошая новость для экономики США», - подчеркнул министр.
Ранее рассказало, что руководство ЕС «пришло в ярость» из-за последних решений США по борьбе с инфляцией и высоких цен на сжиженный природный газ (СПГ).
Высокопоставленный чиновник ЕС заявил изданию, что США наживаются на украинском кризисе. Он назвал Штаты страной, больше всех выигравшей от этого конфликта.
СПГ, который закупают европейцы, почти в четыре раза дороже, чем платят за него сами американцы. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что высокие цены на газ не являются «дружественными», а в министерстве экономики Германии призвали Вашингтон «проявить больше солидарности» и помочь снизить затраты на энергию.