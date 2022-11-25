CNN: в новый состав Конгресса США войдет рекордное количество женщин

Согласно подсчетам телеканала, в Сенат и Палату представителей США войдут 149 женщин, что на две позиции больше, чем в прошлом составе. Отмечается, что следующий состав Палаты представителей также будет представлен рекордным количеством латиноамериканок и чернокожих женщин.