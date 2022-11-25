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1 час назад

CNN: в новый состав Конгресса США войдет рекордное количество женщин

Газета.Ru

Состав 118-го Конгресса США будет представлен рекордным количеством женщин, пишет CNN.

CNN: в новый состав Конгресса США войдет рекордное количество женщин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно подсчетам телеканала, в Сенат и Палату представителей США войдут 149 женщин, что на две позиции больше, чем в прошлом составе. Отмечается, что следующий состав Палаты представителей также будет представлен рекордным количеством латиноамериканок и чернокожих женщин.

«Мы наблюдаем довольно устойчивый рост расового и этнического разнообразия женщин в качестве кандидатов, номинантов, а затем и должностных лиц на уровне Конгресса, а точнее в Палате представителей США», — рассказала директор по исследованиям Центра американских женщин и политики Келли Диттмар.

По результатам выборов в конгресс, на которых решался состав нижней палаты представителей и части верхней палаты — сената — 219 мест в нижней палате получили республиканцы (против 212 у демократов). В сенате демократы сохранили номинальное большинство — 50 из 100 сенаторов-демократов при главе сената, вице-президенте из Демократической партии Камале Харрис.

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